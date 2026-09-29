Σλοβακία: Μια νεκρή καθηγήτρια και δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο (βίντεο)

Μια 61χρονη καθηγήτρια έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μια 44χρονη κι ένα παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόβ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η 61χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP.

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Ένα παιδί, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, και μια 44χρονη καθηγήτρια που φέρει τραύμα από μαχαίρι στο στήθος, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν.

Pri útoku na základnej škole v obci Staškov zomrela učiteľka. https://t.co/zcL5vW3tnP pic.twitter.com/fiGr95o1k2— TASR (@TasrNews) September 29, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι «η κατάσταση έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο».

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ηλικίας περίπου 14 ετών.

«Θλίβομαι βαθύτατα από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο σχολείο του Στασκόβ», δήλωσε ο πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από το ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς και σε συμμαθητή του».

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θύματος και πρόσθεσε ότι παρακολουθεί «την επακόλουθη κατάσταση του τραγικού περιστατικού».

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Τον Ιανουάριο του 2025, ένας έφηβος σκότωσε έναν συμμαθητή και μια καθηγήτρια και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν άνθρωπο σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο στη Σπίσκα Στάρα Βες, στη βορειοανατολική Σλοβακία.