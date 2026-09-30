Μπρατάκος για τις 120 δόσεις: «Η κυβέρνηση άκουσε την αγορά»

Τη στήριξή του στις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις, το πετρέλαιο κίνησης και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους εξέφρασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται σε ανάγκες της αγοράς, περιορίζοντας την πίεση στο κόστος και διευρύνοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των οφειλών.

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«Οι σημερινές αποφάσεις κινούνται σε μια κατεύθυνση που η αγορά έχει ανάγκη: λιγότερη πίεση στο κόστος, περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης των υποχρεώσεων και καθαρότεροι κανόνες στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους», ανέφερε.

Οι 120 δόσεις και η πρόταση του ΕΒΕΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Μπρατάκος στη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε πρόταση την οποία το Επιμελητήριο είχε καταθέσει δημόσια και υποστήριζε επί μήνες.

Όπως εξήγησε, η επιμονή του ΕΒΕΑ βασίστηκε στην εικόνα που μετέφεραν οι ίδιες οι επιχειρήσεις: πολλές παραμένουν βιώσιμες, αλλά χρειάζονται ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους.

«Πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις δεν ζητούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους. Ζητούν έναν ρεαλιστικό τρόπο για να μπορούν να τις εξυπηρετήσουν», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ στάθηκε σε τρία στοιχεία της παρέμβασης:

Την αύξηση των δόσεων από 72 σε 120 .

. Την ένταξη οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024 .

. Τη δυνατότητα μετάβασης στη νέα ρύθμιση για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις.

Κατά τον ίδιο, οι αλλαγές δίνουν περισσότερο χρόνο και περιθώριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στη συνέπεια.

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«Χαιρετίζω, λοιπόν, την απόφαση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να ακούσουν την αγορά», σημείωσε.

Ελάφρυνση 20 λεπτών στο diesel

Αναφερόμενος στη νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι η αύξηση της επιδότησης, σε συνδυασμό με την έκπτωση των διυλιστηρίων, οδηγεί σε συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών στο diesel.

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Χαρακτήρισε την παρέμβαση αναγκαία, καθώς το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Καθαρότεροι κανόνες για τους servicers

Θετικά αποτίμησε και το νέο πλαίσιο για τους servicers και την προστασία των συνεπών οφειλετών.

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Όπως ανέφερε, επιχειρήσεις και πολίτες βρίσκονταν επί χρόνια αντιμέτωποι με διαδικασίες που δεν είχαν σαφή χρονοδιαγράμματα και την αναγκαία διαφάνεια.

Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για τις διμερείς ρυθμίσεις, περιορισμό της προκαταβολής έως το 15% της οφειλής και προστασία του συνεπούς οφειλέτη από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όσο τηρεί τη ρύθμισή του.

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Παράλληλα, στάθηκε στους αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, εποπτείας και λογοδοσίας για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Ζήτημα ρευστότητας και βιωσιμότητας»

Για τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους έχει άμεση σχέση με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα.

«Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ρευστότητας, βιωσιμότητας και δυνατότητας μιας επιχείρησης να ξανακοιτάξει μπροστά, αντί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές οφειλές», ανέφερε.

Κλείνοντας, περιέγραψε τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και την κατάθεση εφαρμόσιμων λύσεων.

«Ο θεσμικός ρόλος του ΕΒΕΑ δεν είναι ούτε να χειροκροτεί ούτε να αντιπολιτεύεται. Είναι να λέει καθαρά τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και να καταθέτει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις», υπογράμμισε, δεσμευόμενος ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει με προτάσεις, τεκμηρίωση και καθαρή φωνή για την ελληνική επιχειρηματικότητα.