PRODEA Investments: Αύξηση 61% στο adjusted EBITDA – Έμφαση σε logistics και ξενοδοχεία

Αύξηση περίπου 61% κατέγραψαν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) της PRODEA Investments στο πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 49,9 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επίδοση αποτυπώνει και την υλοποίηση υπεραξιών από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος αναμορφώνει το χαρτοφυλάκιό του, δίνοντας έμφαση στα logistics και την υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

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Η στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη αυτών των δύο πυλώνων, την εκμετάλλευση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων και την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

Αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων στα 33,2 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου ενισχύθηκαν σε 33,2 εκατ. ευρώ, έναντι 25,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 29,2%.

Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε κυρίως η επαναλειτουργία του πεντάστερου The Landmark Nicosia Autograph Collection, μετά την πλήρη ανακαίνιση και επανατοποθέτησή του στην αγορά.

Παράλληλα, δρομολογούνται ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι, ενώ προχωρά η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina της Ιταλίας.

Η αναμόρφωση του χαρτοφυλακίου και τα έσοδα από μισθώματα

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 75,2 εκατ. ευρώ, έναντι 112,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μείωση συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση των εσόδων από μισθώματα σε 29,2 εκατ. ευρώ, από 69,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των πωλήσεων ακινήτων και της αλλαγής στη σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων, τη μείωση των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με ακίνητα, των φόρων και τελών ακίνητης περιουσίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Στον αντίποδα, επίδραση είχαν η μείωση των μισθωμάτων και η αύξηση των αποσβέσεων του ξενοδοχειακού πυλώνα.

Τα λειτουργικά κέρδη περιόδου, προσαρμοσμένα ως προς τις αναπροσαρμογές εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, τις αποσβέσεις, τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και λοιπά μη ταμειακά στοιχεία, ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 41,4 εκατ. ευρώ.

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Το αποτέλεσμα περιόδου, με τις αντίστοιχες προσαρμογές, διαμορφώθηκε σε ζημία 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα του ομίλου ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Συνεργασία με Invel και LGT Capital Partners στα logistics

Στο πλαίσιο της επενδυτικής της στρατηγικής, η PRODEA έχει ανακοινώσει τη συνεργασία με την Invel Real Estate και την LGT Capital Partners για την ανάπτυξη πλατφόρμας logistics στην Ελλάδα.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άρις Καρυτινός, υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη θεσμικών επενδυτών στην τεχνογνωσία και τις ικανότητες του ομίλου.

«Ο όμιλός μας είναι σε μια μεταβατική φάση κατά την οποία αναμορφώνουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας με σκοπό να αναπτύξουμε συγκεκριμένους πυλώνες με έμφαση στα logistics και τη high end φιλοξενία και συνεχίζοντας την εκμετάλλευση και διαχείριση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Όπως σημειώνει, ο όμιλος αναπτύσσει το νέο του προϊόν στους τομείς προτεραιότητας, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή του επάρκεια.

Μείωση δανειακών υποχρεώσεων και ταμειακά διαθέσιμα

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε σε 1.926,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1.952,5 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 206,8 εκατ. ευρώ, ενώ της εταιρείας σε 121,5 εκατ. ευρώ.

Από τις 30 Ιουνίου 2025 έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο όμιλος έχει μειώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του κατά 712,8 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης net LTV διαμορφώθηκε στο 46% στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ η εσωτερική αξία NAV ανήλθε σε 3,94 ευρώ ανά μετοχή.

Καρυτινός: Οι πωλήσεις επιβεβαίωσαν τις υπεραξίες των ακινήτων

Ο κ. Καρυτινός επισημαίνει ότι οι υπεραξίες που καταγράφονταν επί σειρά ετών στις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων επιβεβαιώθηκαν μέσα από τις πωλήσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος.

Όπως αναφέρει, οι συναλλαγές αυτές επέτρεψαν τη διανομή μερίσματος 455,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.

«Η PRODEA Investments συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της», καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος.