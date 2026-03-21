Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν την βάση πυρηνικών Νατάνζ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για μια ακόμη μέρα, με τις επιχειρήσεις των Ισραήλ και ΗΠΑ προς να συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να απαντάει με χτυπήματα σε στόχους.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχουν σημειωθεί διαρροές ραδιενέργειας και οι κάτοικοι κοντά στο σημείο δεν διατρέχουν κίνδυνο, προσθέτει το Tasnim. Οι εγκαταστάσεις της Νατάνζ ήταν ένας από τους κύριους στόχους στον προηγούμενο 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, στον οποίο τελικά εντάχθηκαν οι ΗΠΑ, και έχουν επίσης γίνει στόχος κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων μαχών.

Η σημερινή επιδρομή στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Νατάνζ πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες «bunker buster» για να στοχεύσουν την τοποθεσία.

Οι ΗΠΑ έριξαν περισσότερες από δώδεκα βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrator στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φόρντο και Νατάνζ τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν. Η έκθεση του Καν έρχεται μετά από προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι η Νατάνζ έγινε στόχος κοινής αμερικανο-ισραηλινής επιδρομής.

Το Ιράν ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ για την επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ότι η εγκατάσταση πυρηνικού εμπλουτισμού στη Νατάνζ υπέστη επίθεση σήμερα, ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Καμία αύξηση στα επίπεδα ακτινοβολίας εκτός του χώρου της εγκατάστασης δεν έχει αναφερθεί, ανέφερε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι ερευνά την πληροφορία.