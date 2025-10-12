Financial Times: Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να “χτυπάει” ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία για την πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού πλήγματος στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μία κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ν’ αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με τoυς Financial Times που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.