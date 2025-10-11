Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι και Τραμπ μετά τη σφοδρή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία
Σε εξέλιξη η τηλεφωνική συνδιάλεξη των δύο ηγετών
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνομιλεί αυτήν τη στιγμή» σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.
Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.
