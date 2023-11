Με πολύ φιλική διάθεση εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ημέρες πριν επισκεφτεί την Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «διαφορές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, ωστόσο πρέπει να υπάρχει ήρεμο κλίμα».

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε σαν λύση το «καζάν – καζάν» (win – win), δηλαδή να βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές. «Οι διαφορές υπάρχουν, αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό, την ίδια θάλασσα και εύχομαι το ταξίδι μου στην Αθήνα να φέρει θετικά αποτελέσματα» σημείωσε.

«Το ταξίδι μου στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου εύχομαι να φέρει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγιναν στην Εθνοσυνέλευση. Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του Ισραήλ Νετανιάχου.

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διέπραξε μια από τις «μεγαλύτερες φρικαλεότητες» του αιώνα και έμεινε στην ιστορία ως «χασάπης της Γάζας», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι «βλέπουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων και τις ανθρωπιστικές εντάσεις ως μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την ανάσχεση της αιματοχυσίας.»

