Εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, καταγγελίες για ισραηλινές παραβιάσεις – Τραμπ: “Μπορεί να ήταν μια ιστορική μέρα”

Σε ισχύ τέθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16/4 η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με επιθέσεις στο «παρά πέντε».

Μάλιστα, η συμφωνία για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου, εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει και τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, πάντως, ο στρατός του Λιβάνου επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός προέβη σε «επιθετικές πράξεις», οι οποίες παραβιάζουν την εκεχειρία. Έχουμε καταγράψει ισραηλινές επιθέσεις, καθώς και σποραδικούς βομβαρδισμούς σε διάφορα χωριά του νότιου Λιβάνου, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Από την ισραηλινή πλευρά δεν υπάρχουν για την ώρα σχόλια για την καταγγελία.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων του AFP ανέφεραν ότι ακούστηκαν σφοδρά και συνεχή πυρά στα νότια προάστια της Βηρυτού γύρω στα μεσάνυχτα.

Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν και αυτά λόγο για πυρά κατά την έναρξη της ανακωχής 10 ημερών, που ανακοινώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Φαίνεται ότι ήταν «πανηγυρικοί» πυροβολισμοί για την έναρξη της εκεχειρίας, καθώς εξάλλου πολλοί είχαν βγει στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους. Celebratory gunfire in Beirut’s southern suburbs as ceasefire takes effect in Lebanon. pic.twitter.com/rJDhekj5EL— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 16, 2026

Αργά μετά τα μεσάνυχτα ο στρατός του Λιβάνου έστειλε στρατιώτες για την τήρηση της τάξης, με εντολή μάλιστα να συλλαμβάνουν όποιον πυροβολεί στον αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Lebanese Armed Forces deploy troops at the entrances to Beirut's southern suburbs to maintain security. In a statement, LAF said it would arrest anyone shooting in the air. https://t.co/FNgk7Q4w0P pic.twitter.com/xwzRYbhfpu— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 16, 2026

Τραμπ: Μπορεί να ήταν μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο

Δύο ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι αν τηρήσει την 10ήμερη κατάπαυση πυρός, θα βγει ωφελημένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε: «Μπορεί να ήταν μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο. Καλά πράγματα συμβαίνουν!!! Πρόεδρος DJT».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή «επανεξοπλίζονται» και είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν τις μάχες εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζητά να τηρηθεί «πλήρως» η εκεχειρία

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου και προέτρεψε «όλους τους παράγοντες» να τη σεβαστούν πλήρως, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Γκουτέρες «επαινεί επίσης τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διευκόλυνση» της εκεχειρίας, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ ελπίζει ότι η προσωρινή παύση των μαχών θα «ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις».

Ο Γκουτέρες «προτρέπει όλους τους παράγοντες να σεβαστούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανά πάσα στιγμή», ανέφερε η δήλωση, την οποία επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο και μπορεί να επεκταθεί πέρα από το Ισραήλ και τον Λίβανο στη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ.