Η Ευρωπαϊκή Ένωση “αμφισβητειί σθεναρά” τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιτιολογούν αυτά τα μέτρα κατηγορώντας τους βασικότερους εμπορικούς εταίρους τους ότι υποστηρίζουν τη βιομηχανία τους με επιδοτήσεις τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί παράνομες.

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“Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα”, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Τζιλ. “Αντιθέτως, η Ευρώπη είναι ανάμεσα στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή” κυρίως της Κίνας, είπε.

Στο θέμα αυτό, εξάλλου, οι Βρυξέλλες λένε ότι λυπούνται για την “απουσία κοινής δράσης”.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ σφράγισαν τον Ιούλιο του 2025 συμφωνία για τους δασμούς μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα αποτελέσματα της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον αυτής της συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ