Η Πολωνία ζήτησε από τους συμμάχους της το ενδεχόμενο κατάρριψης ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία, όταν αυτοί κατευθύνονται προς εδάφη του ΝΑΤΟ, μετά και την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων στη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η πρόταση συζητήθηκε τη Δευτέρα σε συνάντηση πρεσβευτών στις Βρυξέλλες, με ορισμένες χώρες να εκφράζουν υποστήριξη, αν και η συζήτηση παρέμεινε σε προκαταρκτικό στάδιο χωρίς να ληφθεί απόφαση.

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Η ιδέα χαρακτηρίζεται αμφιλεγόμενη, καθώς μια τέτοια επέκταση των αμυντικών ενεργειών του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Μετά τη συνεδρίαση, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκάφους με σύστημα προειδοποίησης και ελέγχου στην Πολωνία για την παρακολούθηση της ανατολικής περιοχής, εξετάζοντας παράλληλα την αποστολή επιπλέον μέσων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε τη Μόσχα για «σκόπιμη πρόκληση» έπειτα από παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου κοντά σε περιοχή διεθνών στρατιωτικών ασκήσεων. Παράλληλα, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βουαντίσουαφ Κοσίνιακ-Καμύς δήλωσε στο Radio RMF FM: «Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται. Δεν ξεκίνησε μόλις τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά κατά τη γνώμη μου, μια χώρα μόνη της προφανώς δεν είναι ικανή να το κάνει αυτό.» Ο ίδιος διέκρινε μεγαλύτερη προθυμία για διάλογο, αλλά όχι ακόμα αποφασιστικότητα για δράση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ανέφερε στο πολωνικό ραδιόφωνο: «Ένας πύραυλος ή drone που πλησιάζει τον εναέριο χώρο μας ήδη αποτελεί άμεση απειλή για εμάς. Πιστεύω ότι η κατάρριψη ενός πυραύλου πάνω από την Ουκρανία κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας θα εμπίπτει στον ορισμό της αυτοάμυνας.»

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου θα απαιτούσε ομοφωνία, συντονισμό από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ και πιθανώς πρόσβαση στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Αξιωματούχοι επισημαίνουν πως η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί το ΝΑΤΟ μέρος της σύγκρουσης, μια γραμμή που η Συμμαχία αποφεύγει να ξεπεράσει.

Την ίδια στιγμή, τα αυξανόμενα περιστατικά σαμποτάζ στην Ευρώπη εντείνουν τον προβληματισμό για τα όρια της αντίδρασης απέναντι στη Ρωσία.