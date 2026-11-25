Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια σημαντική στρατιωτική αεροπορική βάση στη Ρωσία προκαλώντας ζημιές σε πέντε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση πυραύλων και βομβών κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως την αναφορά του Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με την οποία η αεροπορική βάση Σαβάλεϊκα στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, είχε πληγεί κατά τις τελευταίες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς που αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση των πολεμικών προσπαθειών της Μόσχας.

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Τρία μαχητικά MiG-31 —που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων— και δύο μαχητικά βομβαρδιστικά Su-34 τέθηκαν εκτός λειτουργίας «για κάποιο χρονικό διάστημα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο.

Η επιχείρηση αυτή έγινε έπειτα από σειρά επιθέσεων από τις ουκρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες, κατά τις οποίες χτυπήθηκαν δύο ρωσικά πλοία στα λιβυκά ύδατα και ένα ρωσικό σκάφος στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουκρανία κατέστρεψε το οδικό τμήμα της πολύτιμης για τη Ρωσία γέφυρας προς τη χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από διαδοχικές επιθέσεις.

Το Κίεβο προσπαθεί να αποδυναμώσει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας, καθώς αντιμετωπίζει μια νέα εκστρατεία επιθέσεων κατά του ενεργειακού του συστήματος και αυξανόμενες ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις της πρώτης γραμμής.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν θέσει στο στόχαστρο τους ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή πολλών από αυτές τις επιθέσεις, έχοντας καταστρέψει 16 τους τελευταίους μήνες, όπως δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Γιεβγκένι Χμάρα.

Οι ανανεωμένες επιθέσεις με drones από την Ουκρανία έχουν μειώσει τον όγκο επεξεργασίας των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου κατά 45% από τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου που μίλησαν αυτόν τον μήνα. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει να επιτίθεται σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους μόνο όταν η Μόσχα πράξει το ίδιο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ