Έξαλλος ο Τραμπ, αποχώρησε από συνέντευξη – «Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη»
Καρε καρέ το σκηνικό
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με το NBC News, αφού διέκοψε απότομα μια μακροσκελή συνέντευξη με την παρουσιάστρια του «Meet the Press» Κρίστεν Γουέλκερ, η οποία βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια του βροχερού ταξιδιού του στο Ουισκόνσιν.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν η δημοσιογράφος αντέκρουσε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Τραμπ περί «στημένων» προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια.
Μετά από μια διαμάχη, ο Τραμπ αποκάλεσε το NBC «μονόπλευρο, διεφθαρμένο δίκτυο». «Ας το αφήσουμε στα όριά μας, γιατί έχω αρκετά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Να περάσεις καλά», είπε ο Τραμπ.
Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, σημειώνοντας ότι «ταξίδεψε μέχρι το Ουισκόνσιν».
«Κάθισα μαζί σας στη βροχή για μια ώρα», είπε ο Τραμπ. «Περιστασιακά στη βροχή, και σας έδωσα αρκετό χρόνο. Θα πρέπει να τακτοποιήσετε τις επικοινωνίες σας με τον Τύπο».
Ο Τραμπ έβγαλε το μικρόφωνό του, το έριξε στο πάτωμα και βγήκε από τον χώρο της συνέντευξης, χτυπώντας ελαφρά την Γουέλκερ στον ώμο.
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