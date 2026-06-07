Έξαλλος ο Τραμπ, αποχώρησε από συνέντευξη – «Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με το NBC News, αφού διέκοψε απότομα μια μακροσκελή συνέντευξη με την παρουσιάστρια του «Meet the Press» Κρίστεν Γουέλκερ, η οποία βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια του βροχερού ταξιδιού του στο Ουισκόνσιν.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν η δημοσιογράφος αντέκρουσε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Τραμπ περί «στημένων» προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια.

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Μετά από μια διαμάχη, ο Τραμπ αποκάλεσε το NBC «μονόπλευρο, διεφθαρμένο δίκτυο». «Ας το αφήσουμε στα όριά μας, γιατί έχω αρκετά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Να περάσεις καλά», είπε ο Τραμπ. 🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED…let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, σημειώνοντας ότι «ταξίδεψε μέχρι το Ουισκόνσιν».

«Κάθισα μαζί σας στη βροχή για μια ώρα», είπε ο Τραμπ. «Περιστασιακά στη βροχή, και σας έδωσα αρκετό χρόνο. Θα πρέπει να τακτοποιήσετε τις επικοινωνίες σας με τον Τύπο».

Ο Τραμπ έβγαλε το μικρόφωνό του, το έριξε στο πάτωμα και βγήκε από τον χώρο της συνέντευξης, χτυπώντας ελαφρά την Γουέλκερ στον ώμο.