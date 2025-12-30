Eurostar: Διακόπηκαν τα δρομολόγια τρένων στη Μάγχη – Βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας

Με ανακοίνωση της η Eurostar γνωστοποίησε την αναστολή των δρομολογίων των τρένων σε Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ και Βρυξέλλες λόγω βλάβης στη σήραγγα της Μάγχης.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέφερε ότι ένα «πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης» καθώς και ένα «τεχνικό πρόβλημα σε ένα τρένο Le Shuttle» επηρέαζαν τα δρομολόγια.

«Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα» τονίζεται στην ιστοσελίδα της Eurostar. BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.https://t.co/5MpePzQTlm



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hYZNY0M2IL— Sky News (@SkyNews) December 30, 2025

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες καλούνται να ελέγχουν τις ταξιδιωτικές ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δρομολογίου τους και τις επιλογές επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής εισιτηρίων.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.