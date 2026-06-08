Το Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των επιθέσεων στο Ισραήλ, αλλά με έναν όρο – Τα μηνύματα Τραμπ μετά τη νέα κλιμάκωση

Σε οριακό σημείο είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν η εκεχειρία είναι υπό κατάρρευση.

Η Τεχεράνη χθες Κυριακή 7/8 πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ κι εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν.

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Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

«Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες» τονίζουν οι Ιρανοί που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.

Πάντως, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη ωστόσο να θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία των ΗΠΑ. Μάλιστα, οΝτόναλντ Τραμπ ζητά και από τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Το Ιράν ανακοίνωσε «παύση» των επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

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Μηνύματα Τραμπ προς Τεχεράνη και Τελ Αβίβ

Μήνυμα προς το Ιράν και το Ισραήλ να σταματήσουν την αναζωπύρωση της σύγκρουσης, με εκατέρωθεν επιθέσεις, έστειλε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

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«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να “πυροβολούν”. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Λίγο αργότερα, σε νέα του ανάρτηση έκανε λόγο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων: Για συνέχιση των συνομιλιών για την Ειρήνη κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του ρίχνοντας καρφιά για τις ηγεσίες του Ισραήλ και του Ιράν.

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«Υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, οι συζητήσεις για ειρήνη συνεχίζονται. «Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα».

Η νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social:

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«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να συνάψουν άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ‘’Ειρήνη’’ συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει. Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

IDF: Είμαστε έτοιμοι και για πλήρη επανέναρξη του πολέμου – Συντονιζόμαστε με τις ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε σήμερα Δευτέρα ότι είναι προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

Μέχρι στιγμής, από χθες το βράδυ, το Ιράν έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 20 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, αναχαιτίστηκαν ή έπληξαν ανοιχτές περιοχές. Επιπλέον, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις IDF, ένας από τους πυραύλους αναχαιτίστηκε, ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε να φτάσει στη χώρα. Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει δύο κύματα επιθέσεων στο Ιράν σε απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Νυχτερινή νύχτα, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και σήμερα το πρωί, η IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία) έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται μόνο από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης συμμετάσχει στην αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Νέες απειλές από Ιρανό αξιωματούχο

«Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους -συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων- θα γίνουν στόχος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

»Οι πετρελαϊκές εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργειακού τομέα στην περιοχή με αμερικανική ή ισραηλινή ιδιοκτησία θεωρούνται νόμιμοι στόχοι από το Ιράν».

Νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν – Ισχυρή έκρηξη στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ φαίνεται πως εξαπολύει έναν ακόμη γύρο επιθέσεων στην Τεχεράνη του Ιράν. Ακούστηκαν τεράστιες εκρήξεις κοντά στο κτίριο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το πρωί, σύμφωνα με το al Jazeera ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα το πρωί την Τεχεράνη, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η προέλευσή της.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), ταρακούνησε το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο κέντρο της Τεχεράνης, επεσήμανε ο δημοσιογράφος ο οποίος παρίστατο σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακούστηκαν και εκρήξεις από την ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται το al Jazeera, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν drone “του αμερικανοσιωνιστή εχθρού” πάνω από την Τεχεράνη.

Ο ήχος εκρήξεων ακούστηκε και στην Ισφαχάν, πρόσθεσε το Mehr.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για συνεργασία με το Ισραήλ στις επιθέσεις

Οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ωρών ενισχύουν το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικοί χειρισμοί έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της διπλωματικής διαδικασίας.

«Οι ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας στην περιοχή δεν μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Μπαγκαΐ σε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπαγκαΐ ανέφερε ότι το Ιράν, σε συνεννόηση με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, έχει επανειλημμένα τονίσει πως ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Έχουμε επανειλημμένα καταστήσει σαφές, μαζί με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο σιωνιστικό καθεστώς ή στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπονομεύσουν αυτό το τμήμα της συμφωνίας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα γεγονότα του τελευταίου 24ώρου θα εντείνουν περαιτέρω τις υποψίες της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Ήδη ανταλλάσσαμε μηνύματα με την αμερικανική πλευρά σε ένα κλίμα ακραίας δυσπιστίας», είπε, προσθέτοντας ότι οι αντιφάσεις που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε εκ προθέσεως είτε όχι, έχουν προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στη διπλωματική διαδικασία.

«Τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες θα τροφοδοτήσουν ακόμη περισσότερο αυτή τη χαοτική κατάσταση στις διπλωματικές επαφές», κατέληξε ο Μπαγκαΐ.

IDF: Καταστρέψαμε στρατηγικά αμυντικά συστήματα του Ιράν

Μιας ευρείας κλίμακας επίθεση στο Ιράν ολοκλήρωσε ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι καταστράφηκαν στρατηγικά αμυντικά συστήματα εντός της χώρας. الجيش الإسرائيلي:

. أنهينا ضربة واسعة استهدفت أنظمة دفاع استراتيجية في إيران

. دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية داخل إيران pic.twitter.com/0mgLRRucuw— العربية (@AlArabiya) June 8, 2026

Οι Χούθι κλείνουν την πρόσβαση των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Νέες ανησυχίες στη Μέση Ανατολή προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης για πυραυλική επίθεση εναντίον ισραηλινών στόχων, συνοδευόμενη από μια από τις πιο σκληρές προειδοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Η οργάνωση δήλωσε ότι θεωρεί πλέον κάθε ισραηλινό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα νόμιμο στρατιωτικό στόχο, προαναγγέλλοντας περαιτέρω κλιμάκωση εφόσον συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, οι Χούθι ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά «ευαίσθητων ισραηλινών στόχων» στην περιοχή της Γιάφα.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι οι πύραυλοι έπληξαν με ακρίβεια τους επιλεγμένους στόχους, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τις συνέπειες της επίθεσης.

Προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης για περαιτέρω επιθέσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι απάντησαν στο αμερικανοϊσραηλινό -όπως το χαρακτήρισαν- πλήγμα σε ιρανική πετροχημική εγκατάσταση, εξαπολύοντας πυραυλική επίθεση σε αντίστοιχη μονάδα στη Χάιφα του Ισραήλ.

Οι Φρουροί προειδοποίησαν ότι περαιτέρω επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στην περιοχή θα έχουν συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, για τις οποίες θα φέρουν ευθύνη οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Χάιφα

Σε μήνυμά τους για τις πρωινές επιθέσεις στο Ισραήλ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν: «Ανταποκριθήκαμε στις επιθέσεις εναντίον των πετροχημικών βιομηχανιών στο Μαχσάρ, χτυπώντας παρόμοιες βιομηχανίες στη Χάιφα». Footage emerging from #Israel shows the energy center in #Haifa being targeted during the latest operation.#Iran #War #BreakingNews pic.twitter.com/LxIYSlI9Ce— Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) June 8, 2026

To Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Additional sirens now in Central Israel, including Tel Aviv, following the launch of ballistic missiles from Iran. pic.twitter.com/mDit4j7VUX— OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Εξάλλου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκκενώνεται η ειδική πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, όπου στεγάζονται δεκάδες πετροχημικά συγκροτήματα.

«Πριν από μερικά λεπτά η εταιρεία πετροχημικών Karoon στη Μαχσάχρ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης και επλήγη από βλήματα του σιωνιστή εχθρού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε μέρος των εγκαταστάσεών της», επεσήμανε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο οποίος δεν κατονομάζεται. חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. פרטים נוספים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Από την πλευρά του ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον πετροχημικού εργοστασίου στη Μαχσάχρ, πόλη-λιμάνι στην περιοχή του Κόλπου.

«Πριν από λίγη ώρα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πολλούς στόχους στο συγκρότημα πετροχημικών της Μαχσάχρ», επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του. 0450Z

Salman Farsi Petrochemical Complex

Mahshahr, Khuzestan Province, #Iran

(Via @IliaHashemicom's TG) pic.twitter.com/TJMrjbDaFN— Shin (@hey_itsmyturn) June 8, 2026

Το Ισραήλ εντόπισε τρίτο μπαράζ εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι έχουν εντοπίσει εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενώ ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.



מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.



הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים.



יש להיכנס למרחבים…— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επέκταση του πολέμου

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στη Νεβατίμ και την Τολ Νοφ, στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι δύο πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου. 🔴 ☫🇵🇸 Le CGRI mène l'opération Nasr à Tel Nof et Nevatim dans les territoires occupés pic.twitter.com/xdx1RLdkEW— Press TV Français (@fr_presstv) June 8, 2026

«Η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυραύλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς (…) εναντίον πολλών θέσεων ραντάρ σε τρεις διαφορετικές περιοχές» στο Ιράν, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Νεβατίμ, στο νότιο Ισραήλ, και η Τελ Νοφ, στο κεντρικό, είναι δύο μεγάλες βάσεις.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο: Η ανταλλαγή πυρών με το Ιράν «αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες»

Το Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εκτιμήσει ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.



Ο στρατός προετοιμάζεται για μια «μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση εφέδρων» και αναμένεται να κινητοποιήσει έναν αριθμό ταγμάτων εφέδρων, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ισραηλινού Στρατιωτικού Ραδιόφωνου, Ντόρον Κάντος.