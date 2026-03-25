Εσθονία: Ρωσικό drone έπληξε καπνοδόχο ενεργειακού σταθμού

Στην Εσθονία σήμανε σήμερα, Τετάρτη (25/03), συναγερμός, έπειτα από επίθεση από ρωσικό drone σε καπνοδόχο ενεργειακού σταθμού της χώρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το drone δεν φέρεται να είχε στόχο την Εσθονία, ωστόσο κατέληξε να χτυπάει τον ενεργειακό σταθμό Auvere στην κομητεία Ida-Viru.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς και οι υποδομές ενέργειας δεν υπέστησαν ζημιές. Επίσης χθες το βράδυ εισήλθε drone στον εναέριο χώρο της Λετονίας, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Ust-Luga δεχόταν επίθεση με drones από την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του λιμανιού Primorsk, που βρίσκεται απέναντι από το Ust-Luga στον Φινλανδικό Κόλπο, η φωτιά μαίνεται για περισσότερες από δύο ημέρες.

Εκπρόσωπος της Εσωτερικής Ασφάλειας (ISS) δήλωσε: «Τη νύχτα της 25ης Μαρτίου στις 3:43 π.μ., ένα drone χτύπησε την καμινάδα του σταθμού παραγωγής ενέργειας Auvere. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα».

Η Εισαγγελία δήλωσε ότι το drone δεν κατευθύνθηκε σκόπιμα προς τον σταθμό παραγωγής ενέργειας Auvere ή προς την Εσθονία γενικότερα.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, το drone δεν κατευθυνόταν προς την Εσθονία. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι πρώτες ενέργειες και η έρευνα θα διευκρινίσει τις πιο συγκεκριμένες περιστάσεις», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Άστριντ Άσι μέσω δελτίου τύπου.

Το ISS διερευνά το περιστατικό, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας.