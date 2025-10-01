Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε ένα deja-vu που θα κατακερματίσει τη Συρία»

Η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχθεί τον κατακερματισμό της Συρίας ή την παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν δεν προχωρήσει η συμφωνία ενοποίησης ανάμεσα στις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF) και τη συριακή κυβέρνηση, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Έχουμε αξιοποιήσει όλα τα διπλωματικά κανάλια, τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία τρομοκρατικής δομής πέρα από τα σύνορά μας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα κανάλια με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», δήλωσε ο Ερντογάν κατά την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου.

«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν απαντηθούν, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφείς. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το παρελθόν (ένα deja vu, όπως είπε χαρακτηριστικά) στη Συρία», πρόσθεσε.

Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, εάν αυτές δεν ενταχθούν στον συριακό κρατικό μηχανισμό, όπως προβλέπεται στη συμφωνία με τη Δαμασκό.