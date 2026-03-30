Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΔΙΕΘΝΗ

Επιμένει το Ιράν: «Δεν έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου»

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Επιμένει το Ιράν: «Δεν έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου»
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Για μια ακόμη φορά το Ιράν διαψεύδει το γεγονός ότι έχει αρχίσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Εσμαΐλ Μπαγκέι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι το Ιράν δεν έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου. «Δεν έχουμε κάνει καμία διαπραγμάτευση με την Αμερική αυτές τις 31 ημέρες», δήλωσε ο Μπαγκέι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που έχει συμβεί είναι η υποβολή ενός αιτήματος διαπραγμάτευσης, συνοδευόμενου από μια δέσμη προτάσεων από την Αμερική , η οποία μας έχει φτάσει μέσω ορισμένων μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν».

Η θέση του Ιράν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός δεν έχει αλλάξει, είπε για να προσθέσει: «η θέση μας είναι πολύ σαφής. Προς το παρόν, καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα και εισβολή της Αμερικής συνεχίζεται με πλήρη ένταση, όλες οι προσπάθειες και οι δυνατότητές μας είναι αφιερωμένες στην υπεράσπιση της ουσίας του Ιράν».

