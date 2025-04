Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε σήμερα εντολή στα ρωσικά στρατεύματα να εφαρμόσουν μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την ευκαιρία του Πάσχα από τις 18.00 ώρα Ελλάδας και έως τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, καλώντας το Κίεβο να κάνει το ίδιο.

«Καθοδηγούμενη από ανθρωπιστικές σκέψεις, η ρωσική πλευρά κηρύσσει μια εκεχειρία για το Πάσχα σήμερα, από τις 18.00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) έως τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Δίνω εντολή να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Πούτιν, σε μια συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση.

«Υποθέτουμε πως η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμά μας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους, η ουκρανική απάντηση «θα δείξει την ειλικρίνεια του καθεστώτος του Κιέβου, τη βούλησή του και την ικανότητά του να σέβεται τις συμφωνίες, να συμμετέχει στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της ουκρανικής κρίσης».

Ο Πούτιν κάλεσε σε ετοιμότητα τον αρχηγό του Ρωσικού Στρατού

Εντούτοις, ο Πούτιν κάλεσε τους στρατιώτες του να «απωθήσουν ενδεχόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις προκλήσεις του εχθρού και κάθε εχθρική ενέργεια εκ μέρους του».

«Σας ζητώ να είστε πολύ προσεκτικοί και επικεντρωμένοι, να είστε έτοιμοι για μια άμεση και πλήρη απάντηση» είπε απευθυνόμενος στον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Προσπάθειες εφαρμογής μίας εκεχειρίας λόγω του Πάσχα στην Ουκρανία έχουν ήδη γίνει δύο φορές, χωρίς επιτυχία, μετά την έναρξη της σύρραξης τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Απρίλιο του 2022, μια πρώτη απόπειρα προς αυτήν την κατεύθυνση, την οποία έκανε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας της άρνησης της Ρωσίας, που είχε κρίνει πως μια κατάπαυση του πυρός θα έδινε την ευκαιρία στον ουκρανικό στρατό να ανασυνταχθεί.

Τον επόμενο χρόνο, τον Ιανουάριο του 2023, ο πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος είχε προτρέψει τα δύο στρατόπεδα να διακόψουν τις εχθροπραξίες για το Πάσχα και η Ρωσία είχε κηρύξει μια εκεχειρία 36 ωρών, όμως η Ουκρανία την είχε καταγγείλει ως μια «παγίδα» και οι μάχες είχαν συνεχιστεί.

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – «Ο Πούτιν παίζει με ανθρώπινες ζωές»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε σήμερα μια «απόπειρα να παίξει με την ανθρώπινη ζωή» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μια νέα απόπειρα του Πούτιν να παίξει με τις ζωές ανθρώπων», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram, υπογραμμίζοντας ότι «ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν» στον ουκρανικό ουρανό. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα απωθεί την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, ανέφερε, σχολιάζοντας ότι αυτό δείχνει το πώς «πραγματική» βλέπει η Ρωσία το Πάσχα και την ανθρώπινη ζωή.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε με σαφήνεια ποια στάση θα τηρήσει η Ουκρανία στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός.

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.



As for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Το Κίεβο «δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν», λέει ο ΥΠΕΞ Σιμπίχα,

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη διακήρυξή του για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι το Κίεβο εμμένει στην αρχική συμφωνία για τήρηση εκεχειρίας 30 ημερών.

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής. Στις 11 Μαρτίου στην Τζέντα συμφωνήσαμε άνευ όρων στην πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη, προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες», ανέφερε ο υπουργός Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ο Πούτιν τώρα κάνει δηλώσεις ότι υποτίθεται ότι είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός για 30 ώρες αντί για 30 ημέρες. Η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει ανά πάσα στιγμή στην πρόταση για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι από τον Μάρτιο (…) Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα λόγια (του Πούτιν) και θα εξετάσουμε πράξεις, όχι λόγια», πρόσθεσε.

Ανακτά τον έλεγχο στο Κουρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις εκδίωξαν τους Ουκρανούς στρατιώτες από σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Κουρσκ, ανέφερε σήμερα ο αρχηγός του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

«Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής όπου έγινε η εισβολή έχει πλέον εκκαθαριστεί», είπε ο Γκεράσιμοφ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια συνάντηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Είναι 1.260 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το 99,5%», πρόσθεσε.

Η Ρωσία προσπαθούσε να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ από τον περασμένο Αύγουστο, μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους που έφερε σε δύσκολη θέση τον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήλπιζε ότι θα αποκτούσε ένα διαπραγματευτικό χαρτί στις μελλοντικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον Πούτιν για τις εξελίξεις στο μέτωπο – τις οποίες το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές – και λίγο αργότερα ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε μονομερή πασχαλινή εκεχειρία 30 ωρών.

Ο Γκερασίμοφ είπε ότι οι Ουκρανοί κρατούν μόλις 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Κουρσκ, γύρω από τα μεθοριακά χωριά Ολέσνια και Γκόρναλ. Τα υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το Ολέσνια.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία ανέκτησε μεγάλο μέρος του εδάφους εντός του Κουρσκ και παράλληλα ασκεί πιέσεις στη γειτονική, ουκρανική περιφέρεια Σούμι. Παράλληλα, το Κίεβο λέει ότι και οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντα, στα νότια του Κουρσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε στον Πούτιν ότι οι Ρώσοι απέκρουσαν με επιτυχία τις ουκρανικές επιθέσεις σε αυτήν την περιοχή.

Russia resumes offensive near Pokrovsk



After months of defense, Russian forces push back AFU in Kotlyno, Shevchenko, and Yelizavetovka. Fighting now nears Mirolyubovka and key supply lines to Pokrovsk.#Russia #Ukraine #Donetsk #warupdate pic.twitter.com/wPOZ3R1ULt — Rybar in English (@rybar_en) April 19, 2025

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του Πούτιν, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι προχώρησε σε άλλη μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία. Συνολικά, η κάθε πλευρά αντάλλαξε από 246 αιχμαλώτους. Σε αυτούς όμως προστίθενται 31 Ουκρανοί τραυματίες και 15 Ρώσοι που επίσης έχουν τραυματιστεί και χρειάζονται νοσηλεία.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι σε αυτήν την ανταλλαγή επέστρεψαν στην Ουκρανία συνολικά 277 αιχμάλωτοι πολέμου.

Our people are home—one of the best pieces of news that can be. Another 277 warriors have returned home from Russian captivity.



The warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the State Special Transport Service, and the border guards. They defended… pic.twitter.com/bm4OF80o7o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

