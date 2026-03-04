Εντείνονται τα πλήγματα των IDF σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Το Ισραήλ απειλεί και τον διάδοχο του Χαμενεΐ

Συνεχίζονται και εντείνονται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με σφοδρά πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξαπέλυσαν «ευρύ κύμα επιθέσεων» σε όλο το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι και drones εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να δείξει αντίδραση.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων στο Ιράν μεγαλώνει συνεχώς. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) αναφέρει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν σκοτωθεί 1.097 άμαχοι στο Ιράν. Από αυτούς, 181 ήταν παιδιά κάτω των 10 ετών, ανάμεσά τους και μαθήτριες σχολείου.

Επίσης, πάνω από δέκα νεκροί έχουν καταγραφεί και στον Λίβανο, τον οποίο σφυροκοπά το Ισραήλ.

Ισραήλ: Νέα πλήγματα σε στόχους στην Τεχεράνη και νέοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι «έπληξαν δεκάδες» στόχους στο Ιράν, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης στην Τεχεράνη.

«Πριν από λίγο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα πληγμάτων με στόχο τα κέντρα διοίκησης του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο γύρο βομβαρδισμών σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.





Ιράν: Εκτόξευσε πάνω από 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν γύρω στους 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, κατά την πέμπτη ημέρα αντιποίνων μετά τις επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν.

«Πριν από μερικές ώρες, το 17ο κύμα της επιχείρησης ‘Αληθινή υπόσχεση-4’ πραγματοποιήθηκε με την εκτόξευση περισσότερων από 40 πυραύλων από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προς αμερικανικούς και σιωνιστικούς (σ.σ.: ισραηλινούς) στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και επίσημο μέσο ενημέρωσης, την 5η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στον περιφερειακό πόλεμο, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείο από την Αραμούν εικονίζει ασθενοφόρα συγκεντρωμένα μέσα στη νύχτα και τραυματιοφορείς με φορείο.

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ακόμη βρίσκονταν «σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του κτιρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Εξάλλου στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και «ασθενοφόρα» έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους ακόμη 13 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς. Νωρίτερα, είχε δώσει την ίδια διαταγή στους κατοίκους 16 κοινοτήτων.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 335 έχουν τραυματιστεί στο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας χθες, πριν από τα πλήγματα της νύχτας.

Τρεις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια «σε τραυματίες εξαιτίας εκρήξεων στην περιοχή της Τύρου» (νότια), ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «να προστατεύουν το υγειονομικό προσωπικό», θύμισε.

Κατά τις λιβανικές αρχές, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πάνω από 58.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο ωσότου αφοπλιστεί η Χεζμπολά.

Κουβέιτ: Νεκρή 11χρονη από θραύσματα

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Σημειώνεται πως έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο

Iσχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς η οποία προκλήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά του Κατάρ

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Ριάντ: Σταθμός της CIA επλήγη από drone

Μια επίθεση με drone, που αποδίδεται στο Ιράν, έπληξε τη Δευτέρα τον σταθμό της CIA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς πλήττει αμερικανικούς στόχους και προσωπικό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως σχολιάζουν με δύο πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones έπληξαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, χωρίς όμως να αποκαλύψουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν και ο κόμβος της αμερικανικής κατασκοπείας. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εσωτερική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την οποία επικαλείται η Washington Post, αναφέρει ότι η επίθεση «προκάλεσε κατάρρευση» τμήματος της οροφής της πρεσβείας με αποτέλεσμα την είσοδο καπνού στο εσωτερικό. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι το κτίριο υπέστη «δομικές ζημιές» και ότι το προσωπικό κινείται μόνο σε ασφαλείς χώρους.

Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε κάποιο μέλος του προσωπικού της CIA.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εντολή εκκένωσης για διπλωμάτες σε Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κύπρο και Πακιστάν

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ έδωσε έγκριση σε μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και την Κύπρο να εγκαταλείψουν αυτές τις χώρες, καθώς και σε δύο αμερικανικά προξενεία στο Πακιστάν.

Πρόκειται για τις τελευταίες διπλωματικές αποχωρήσεις, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών κυβερνητικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους υπαλλήλους στη Σαουδική Αραβία, γινόταν επίκληση σε «μια συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν», μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ από drones. Πρόσθεσε δε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει «περιορισμένη ικανότητα» να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα.

Οι ανακοινώσεις για την Κύπρο και το Ομάν ανέφεραν και οι δύο «κινδύνους για την ασφάλεια».

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.