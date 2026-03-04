Οδηγία των ΗΠΑ για Κύπρο: “Το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας να εγκαταλείψει το νησί”

Άδεια να εγκαταλείψουν την Κύπρο έδωσαν οι ΗΠΑ στο μη απαραίτητο προσωπικό απαραίτητο προσωπικό που υπηρετεί στην πρεσβεία της χώρας στο νησί, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες Τρίτη 3/3, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε τους μη επείγοντες υπαλλήλους της κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο «λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

Επίσης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι η είσοδος και η έξοδος από το νησί πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ή από τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει ως νόμιμη την είσοδο μέσω του αεροδρομίου Ερτζάν ή λιμανιών στα κατεχόμενα.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι η αμερικανική πρεσβεία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε πολίτες των ΗΠΑ στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, ενώ συνιστάται στους ταξιδιώτες να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), να παρακολουθούν τις τοπικές εξελίξεις, να έχουν σχέδιο αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνουν βασικά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Security Alert – Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2— U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία, η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόκειται για μια τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις.

Σε σχετική ενημέρωση και προς το προσωπικό στη Σαουδική Αραβία γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν», μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει βοήθεια σε πολίτες των ΗΠΑ στη χώρα είναι «περιορισμένη».