Σύγκρουση τρένων στην Βρετανία: Αρκετοί τραυματίες λένε οι Αρχές – «Είδα καπνό, άνθρωποι έκλαιγαν, ούρλιαζαν»

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5.15, τοπική ώρα και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα της εταιρείας East Midlands Railways, με το ένα να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου.

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Το μπροστινό τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ για το Σεντ Πάνκρας πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο, που κινείτο στην ίδια γραμμή εκτελώντας το δρομολόγιο από το Κόρμπι στο Σεντ Πάνκρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα αεροδιακομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Τα δρομολόγια διακόπηκαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται συνεχώς για τη σύγκρουση. «Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», έγραψε στα social media.

I am being kept updated on the collision of two trains between Luton and Bedford. A number of people have been injured and I thank first responders who are helping those affected.



The @EastEnglandAmb is working with emergency services to support passengers who need further care. https://t.co/hlyeqqNhAW— James Murray (@jamesmurray_ldn) June 19, 2026

Οι άνθρωποι ήταν «τόσο φοβισμένοι και μπερδεμένοι» μετά τη σύγκρουση των τρένων, δήλωσε ένας μάρτυρας.

Ο Πιτ Ναπ δήλωσε στο Press Association «υπήρξε μια στιγμή που με πέταξαν στην καρέκλα μπροστά».

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«Είδα καπνό, άνθρωποι έκλαιγαν, ούρλιαζαν», είπε. «Σηκώθηκα και είδα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, είχαν σπασμένα πόδια, και μετά κατάφερα να βγω από το τρένο και επειδή είμαι αρκετά αδύνατος, μπόρεσα να βγω από το άνοιγμα στις πόρτες».

Είπε ότι δεν είχε νιώσει το τρένο να επιβραδύνει πριν από τη σύγκρουση, αλλά άλλοι επιβάτες του είπαν ότι το είχαν νιώσει.

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Είπε στην PA ότι είδε ανθρώπους με «απειλητικά για τη ζωή, σοβαρά τραύματα, ελαφρά τραύματα» καθώς και «άτομα με επιδέσμους, άτομα που δεν μπορούσαν να δουν ευθεία», ενώ άλλοι σαν αυτόν ήταν ακόμα σε θέση να περπατήσουν. Είπε: «Έχω αίματα σε όλο μου το παντελόνι και η πλάτη μου πονάει απίστευτα, αλλά είμαι καλά».