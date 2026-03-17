Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
ΔΙΕΘΝΗ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β’ σε ηλικία 93 ετών

Νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, Καθολικός Πατριάρχης Ηλίας Β’, εκοιμήθη το απόγευμα της Τρίτης σε ηλικία 93 ετών.

Τα ξημερώματα είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Καυκάσου λόγω σοβαρής αιμορραγίας στο στομάχι και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη στον ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα.

Ο Πατριάρχης Ηλίας Β’ είχε εξελεγεί Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας στις 23 Δεκεμβρίου 1977, υπηρετώντας την Εκκλησία για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

