Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν έκκληση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στο Ισραήλ και να προστατευτούν οι άμαχοι.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες ρουκέτες ερίφθησαν σήμερα προς το Ισραήλ και ότι αιχμαλωτίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

“Αυτή η επίθεση έχει φρικτό αντίκτυπο στους ισραηλινούς αμάχους. Οι άμαχοι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στόχος επιθέσεων“.

I vehemently condemn the multi-front assault against Israeli towns & cities near #Gaza, & barrage of rockets reaching across central #Israel by Hamas militants. These are heinous attacks targeting civilians & must stop immediately.

🔗https://t.co/S8Dyvjxo6k

My full statement👇 pic.twitter.com/fz2aJWUsGW