Η Μέση Ανατολή ξανά στις φλόγες καθώς η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια με ρουκέτες και ενόπλους στους δρόμους της χώρας. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 20 μέχρι στιγμής από την αιφνιδιαστική επίθεση που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς. Η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών κάνει λόγο για 22 νεκρούς Ισραηλινούς επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Σε πόλεμο έχει αναβαθμιστεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς όπως ανακοίνωσε σε μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Οι εικόνες είναι σκληρές.

Hamas released the footage of Israeli soldiers taken hostages. Time is changing #طوفان_الأقصى #Israel pic.twitter.com/N6uey6bBZT October 7, 2023

Palestinians attacking Israeli hostages captured by Hamas as they are transporting them back across the border into Gaza on motorcycles pic.twitter.com/Mun9hsfsbM October 7, 2023

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

“Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης”, είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.

Αντίποινα από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Μάλιστα δημοσίευσαν και βίντεο.

הרמטכ"ל הכריז על גיוס נרחב של כוחות מילואים.

כוחות צה"ל רבים, לרבות יחידות מיוחדות הוקפצו למרחב עוטף עזה ונלחמים במספר מוקדים שונים במרחב האוגדה על מנת להגן על תושבי הדרום>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

