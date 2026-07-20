Ισπανία: Τραγωδία στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 – Νεκρός 13χρονος στην Σαλαμάνκα

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026 επικρατώντας της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7) όμως μία τραγική είδηση από την Σαλαμάνκα επισκίασε το πανηγυρικό κλίμα στην Ιβηρική χώρα.

Ειδικότερα, ένα 13χρονο αγόρι έχασε την ζωή του με τραγικό τρόπο σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Ειδικότερα, το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο του όμως αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, εγκλωβίζοντας τον 13χρονο και άλλο ένα άτομο.

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Άμεσα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά και πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ο 13χρονος όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.