Ο βουλευτής του Κόμματος Saadet, Hasan Bitmez, λιποθύμησε και έπεσε στο έδαφος κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Οι πρώτες βοήθειες στον Bitmez, ο οποίος χτύπησε δυνατά το κεφάλι του στο έδαφος, δόθηκαν από την εξέδρα. Ο βουλευτής του κόμματος İYİ Turhan Çömez άρχισε να κάνει μαλλάξεις στον Hasan Bitmez. Ενώ ο Bitmez έβγαινε από την αίθουσα με φορείο, ο Çömez εθεάθη να συνεχίζει τις μαλλάξεις.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack.