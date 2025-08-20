Διπλωματικό θρίλερ: Πούτιν και Ζελένσκι στο τραπέζι ή στην αναμονή;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφεύγει σχεδόν πάντα να αναφέρει το όνομα του Ουκρανού προέδρου. Τον χαρακτηρίζει «παράνομο» και τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ τον παρουσιάζουν ως «κλόουν». Παρά την εχθρική ρητορική, η προοπτική μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Ζελένσκι επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρωτοβουλία Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε στις 18 Αυγούστου ότι ξεκίνησε «διαδικασίες» μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, αμέσως αφού είχε συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτό αναζωπύρωσε το ερώτημα στη Μόσχα: θα δεχθεί ο Πούτιν να συνομιλήσει απευθείας με τον άνθρωπο που αρνείται να αναγνωρίσει ως ισότιμο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι όροι του Κρεμλίνου

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Κρεμλίνο θα συναινούσε μόνο εφόσον το Κίεβο δεχθεί βαριές παραχωρήσεις, που ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση: απώλεια εδαφών, περιορισμό στρατιωτικών δυνάμεων και αναγνώριση ρωσικών απαιτήσεων. «Μια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο για να επικυρώσει μια παράδοση», δηλώνει ο πολιτικός επιστήμονας Γκριγκόρι Γκόλοσοφ.

Οι εσωτερικές ρωσικές ισορροπίες

Ακόμη και η ίδια η αποδοχή μιας συνάντησης θεωρείται από ορισμένους Ρώσους αξιωματούχους ως πολιτική παραχώρηση. Ο βουλευτής Κονσταντίν Ζατούλιν τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε συμβιβασμό προκειμένου να ενισχυθούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ.

Διεθνείς επαφές του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες από Σαουδική Αραβία, Ινδία και Νότια Αφρική, ενημερώνοντάς τους για την πορεία των συζητήσεων. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν, σύμφωνα με αναλυτές, ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη δυναμική που έχει δημιουργήσει η Ουάσινγκτον. Παρόλα αυτά, μια εικόνα Πούτιν και Ζελένσκι δίπλα-δίπλα θα αναιρούσε χρόνια ρωσικής προπαγάνδας.

Η πίεση της Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση και όχι σε τριμερή με τη δική του συμμετοχή. Η Μόσχα θα μπορούσε να συναινέσει, αν θεωρήσει ότι μια τέτοια εικόνα θα ενισχύσει το αφήγημά της για «νίκη» μέσω συμφωνίας. Ωστόσο, οι περισσότεροι παρατηρητές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μιας άμεσης συνόδου παραμένει μακρινή.

Ρωσική προπαγάνδα στο εσωτερικό

Τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα εξακολουθούν να γελοιοποιούν τον Ζελένσκι, σχολιάζοντας τα «αδέξια» αγγλικά του και τη «μαθητική» του στάση στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η στάση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει άμεσα αν το Κρεμλίνο θεωρήσει χρήσιμη μια εικόνα συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο.