Δημοσκόπηση Politico: Η Δύση “βλέπει” τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο να έρχεται μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Προς ένα Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο πιστεύουν οι πολίτες χωρών τη Δύσης ότι οδεύει ο κόσμος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Politico.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν πολίτες από ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, με την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι πιο πιθανός από ό,τι απίθανος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε επίσης την περιορισμένη προθυμία του δυτικού κοινού να κάνει θυσίες για να χρηματοδοτήσει περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες.

Αν και υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σε όλη τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά, η υποστήριξη αυτή μειώθηκε απότομα όταν οι πολίτες έμαθαν ότι αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση του δημόσιου χρέους, περικοπές ή αύξηση των φόρων.

Επίσης, υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός από την κοινή γνώμη σχετικά με τη δημιουργία ενός μόνιμου στρατού της ΕΕ υπό μία κεντρική διοίκηση, μια ιδέα που έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση έλαβε υποστήριξη μόνο από το 22% των ανθρώπων στη Γερμανία και το 17% στη Γαλλία.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά είναι περιορισμένα.

Αυτή η προσπάθεια θα διαμορφώσει τις συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών από όλο τον κόσμο, καθώς κατευθύνονται προς τη Γερμανία για την ετήσια Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου που ξεκινά σήμερα, Παρασκευή.