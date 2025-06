Την επίθεση στο Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/6 επιβεβαίωσε με διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι έπληξαν πυρηνικούς στόχους και ότι η επιχείρηση θα κρατήσει για μέρες.

«Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση Rising Lion, μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμά του και πρόσθεσε πως «αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσες ημέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή. Επί δεκαετία, οι τύραννοι της Τεχεράνης ζητούν απροκάλυπτα και ανοιχτά την καταστροφή του Ισραήλ».

Prime Minister Netanyahu:

"Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat." pic.twitter.com/3c8oF1GCYa