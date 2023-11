Ο στρατός του Ισραήλ παρουσίασε σε βουλευτές τις θηριωδίες που έκαναν μαχητές της Χαμάς με τους τελευταίους να μην αντέχουν και να καταρρέουν.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα 45λεπτο βίντεο για όσα συνέβησαν την 7η Οκτωβρίου, με τις εικόνες να είναι πολύ σκληρές και μέλη της Κνεσέτ να ξεσπούν σε κλάματα.

Το υλικό δόθηκε από το Γραφείο Εκπροσώπου Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και δείχνει μη λογοκριμένα, σκληρά βίντεο, πολλά από τα οποία ελήφθησαν από τις κάμερες σώματος των αντρών της Χαμάς.

Οι ισραηλινοί βουλευτές λύγισαν μπροστά σε αυτές της εικόνες φρίκης και αρκετοί ξέσπασαν σε κλάματα ενώ άλλοι κατέρρευσαν από τα πλάνα.

«Τα κατάφερα και έμεινα μέχρι το τέλος. Αντίκρισα τον απόλυτο τρόμο, αλλά όταν εμφανίστηκε η φωτογραφία ενός δολοφονημένου μωρού, αναγκάστηκα να φύγω. Η εικόνα αυτή θα μείνει για πάντα αποτυπωμένη στα βάθη της ψυχής μου», είπε η βουλευτής Νάαμα Λαζίμι.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το περιεχόμενο του βίντεο, ούτε για τα συναισθήματά μου. Μία φράση μόνο: Δεν θα ξεχάσω ποτέ και δεν θα συγχωρήσω ποτέ», τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής Βλαντίμιρ Μπελιάκ.

