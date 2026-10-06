Καταγγελία κατοίκου για τα λεωφορεία στον Ωρωπό: «Έχουν απομονώσει ολόκληρες περιοχές» (φωτογραφίες)

Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα δρομολόγια των λεωφορείων στον Ωρωπό καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, δυσκολεύει καθημερινά τις μετακινήσεις προς την Αθήνα αλλά και μεταξύ των οικισμών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα λεωφορεία παρουσιάζουν συχνά μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με τις προβλεπόμενες ώρες άφιξης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται.

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Όπως αναφέρει ο κάτοικος, τα δρομολόγια που ξεκινούν από τη Σκάλα Ωρωπού ή το Δήλεσι διέρχονται από τους Αγίους Αποστόλους, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν συχνά συνθήκες συνωστισμού.

«Πολλές φορές είμαστε όρθιοι. Επανειλημμένες φορές έχουνε “φάει” δρομολόγια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαδρομή των λεωφορείων, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία, τα περισσότερα δρομολόγια κινούνται μέσω της Εθνικής Οδού, ενώ μόνο ένα πρωινό δρομολόγιο κατευθύνεται προς Κηφισιά.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι έχουν υπάρξει περικοπές σε δρομολόγια που εξυπηρετούσαν κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κάτοικο, το τελευταίο δρομολόγιο που έφευγε στις 21:30 από την Αθήνα δεν φτάνει πλέον μέχρι τη Σκάλα Ωρωπού με τον ίδιο τρόπο, αλλά κατευθύνεται μέχρι το Ταχυδρομείο Καπανδριτίου και στη συνέχεια επιστρέφει προς τη Σκάλα.

Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλεται, έχει καταργηθεί και το τελευταίο δρομολόγιο από τους Αγίους Αποστόλους, το οποίο αναχωρούσε στις 21:10.

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Ο κάτοικος υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι εποχικό, καθώς αντίστοιχη κατάσταση υπήρχε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Δεν μπορεί να πάει κάποιος στη δουλειά του, να κάνει μια υποχρέωση ή οτιδήποτε», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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«Έχουν απομονώσει μια περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα»

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε οικισμούς που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό κατοίκων, αλλά και πολλές χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως αναφέρεται, στους Αγίους Αποστόλους, στην Αγκώνα και σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει πλέον η απαιτούμενη συγκοινωνιακή σύνδεση, ενώ οικισμοί με σημαντικό πληθυσμό παραμένουν χωρίς επαρκή δρομολόγια.

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«Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, έχουν απομονώσει μία πολύ κοντινή περιοχή της Αθήνας, να μην μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς», υποστηρίζει ο κάτοικος.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην περιοχή του Καλάμου, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία, ενώ αντίστοιχες δυσκολίες αναφέρονται και για την περιοχή της Μαλακάσας.

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Καταγγελίες για την κατάσταση των λεωφορείων και την πληροφόρηση

Ο κάτοικος θέτει ακόμη ζήτημα σχετικά με την κατάσταση ορισμένων λεωφορείων, υποστηρίζοντας ότι κάποια είναι παλιά ή παρουσιάζουν συχνές βλάβες.

«Μερικά λεωφορεία είναι σε άθλια κατάσταση, χαλάνε συνεχώς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής του εισιτηρίου μέσω IRIS ή τραπεζικής κάρτας, ενώ, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, δεν υπάρχει ούτε σύστημα τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την άφιξη των λεωφορείων.

Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Στην καταγγελία τίθεται τέλος και το ζήτημα του κόστους των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τον κάτοικο, από την άνοιξη έχει αυξηθεί σημαντικά η τιμή του τοπικού εισιτηρίου για διαδρομές εντός του Δήμου Ωρωπού, από 1,60 ευρώ σε 2,20 ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρει αυξήσεις και σε άλλες διαδρομές. Ενδεικτικά, όπως υποστηρίζει, η διαδρομή από τους Αγίους Αποστόλους προς τον Άγιο Στέφανο αυξήθηκε από 2,70 σε 2,90 ευρώ, ενώ το εισιτήριο προς την Αθήνα από 4,60 σε 4,90 ευρώ.

Επίσης στο διαδίκτυο αναγράφονται οι παλιές τιμές των εισητηρίων και για τις μηνιαίες κάρτες το ίδιο.

Οι κάτοικοι ζητούν, όπως προκύπτει από την καταγγελία, να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των δρομολογίων, καλύτερη ενημέρωση για τις ώρες άφιξης των λεωφορείων και λύσεις για τις περιοχές που, όπως υποστηρίζουν, έχουν μείνει με περιορισμένη ή και ανύπαρκτη συγκοινωνιακή σύνδεση.