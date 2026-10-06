Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος – Ζημιά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου μεγάλη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στην υπόθεση εμπλέκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του.

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Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε πως το κύκλωμα από το 2021 άνοιγε εταιρείες σε «αχυρανθρώπους» (για διαφήμιση, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων κλπ.) και στη συνέχεια τις έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Η συνολική ζημιά στον ΕΦΚΑ φέρεται να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά στο δημόσιο τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται.