Έξι τουρκικά αεροσκάφη στον ελληνικό εναέριο χώρο την Κυριακή – Τι είναι τα UAV

Σε έξι ανέρχονται τα τουρκικά UAV που καταγράφηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Τα έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κινήθηκαν ως μεμονωμένες μονάδες και δραστηριοποιήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν καταγράφηκαν οπλισμένα αεροσκάφη, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τι είναι τα UAV

Τα UAV (Unmanned Aerial Vehicles) είναι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δηλαδή αεροσκάφη που επιχειρούν χωρίς να υπάρχει πιλότος μέσα σε αυτά.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται για αποστολές επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, καθώς και για άλλες στρατιωτικές ή επιχειρησιακές αποστολές, ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό τους.