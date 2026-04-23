Δανία: Μετωπική σύγκρουση δύο τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης – Τουλάχιστον 17 τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα Πέμπτη 23/4 στη Δανία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών επιβατών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης, με τα δύο τρένα να συγκρούονται μετωπικά.

Σύμφωνα με δανέζικα μέσα ενημέρωσης συνολικά 17 άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί. Τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ όλοι οι τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το σημείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερο. Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu



📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/E0iRe2jL9W— Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

«Είναι δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μεγαλύτερης Κοπεγχάγης και πρόσθεσε πως «υπάρχουν τραυματισμοί ανάμεσα στους επιβάτες. Όλοι είναι έξω από τα τρένα, οπότε κανένας δεν είναι παγιδευμένος… Έχουν αποσταλεί μεγάλες δυνάμεις στο σημείο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις διάσωσης και αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης του περιστατικού και καταγραφής των ζημιών. Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας της Δανίας που εκδόθηκε σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα αναφέρονται τα εξής:

«Βρισκόμαστε στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Hillerød και Kagerup, κοντά στην Isterødvejen, όπου συνέβη σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και έχουμε αναπτύξει μαζική παρουσία με αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες διάσωσης.

Το οδικό τμήμα μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει αποκλειστεί και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για αρκετή ώρα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να σέβονται τους αποκλεισμούς. Προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά θα ενημερώνουμε συνεχώς για κάθε νεότερο», ανέφερε.