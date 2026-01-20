Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία – Αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι Αρχές ψάχνουν τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία – Αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας
EFE
DEBATER NEWSROOM

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν σήμερα το απόγευμα τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία.

Το γεγονός αυτό ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτηματικά για το τι οδήγησε σε αυτήν την καταστροφή.

Ο απολογισμός δεν είναι ακόμη οριστικός, σχεδόν 48 ώρες μετά το δυστύχημα. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί.

«Άλλο ένα θύμα βρέθηκε σε ένα από τα βαγόνια Άλβια (σ.σ. στο τρένο της Renfe) σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνεται σε έναν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, βαγόνια του συρμού με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν, περνώντας στις αντίθετες γραμμές και συγκρούστηκαν με αμαξοστοιχία που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά τις πρώτες αναφορές για το συμβάν, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα γεγονότα.

