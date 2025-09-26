Δανία: Έκλεισε προσωρινά για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones

Συναγερμός σήμανε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία, το οποίο έκλεισε προσωρινά, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα drones.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα και άνοιξε ξανά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Αρχικά, αργά το βράδυ της Πέμπτης η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X. Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9— Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες, καθώς και το βράδυ της Τετάρτης, drones θεάθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Άαλμποργκ, προκαλώντας ανησυχία και νέες αντεγκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στη διαφύλαξη του εναέριου χώρου της Δανίας

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας» μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια της σκανδιναβικής χώρας.

«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», συμπλήρωσε ο Μακρόν.