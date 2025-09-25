Νέα “εισβολή” drones στη Δανία – Έκλεισαν προσωρινά τέσσερα αεροδρόμια (βίντεο)
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.
«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Δευτέρας τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα δύο μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, εξαιτίας της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους.
Σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Τρίτης, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET) χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης.
Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις