Νέα “εισβολή” drones στη Δανία – Έκλεισαν προσωρινά τέσσερα αεροδρόμια (βίντεο)

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Danish National Police have now confirmed additional drone sightings over Southern Denmark, with drones having been sighted near the airports of Esbjerg, Sønderborg, and Skrydstrup, in addition to Aalborg Airport in North Jutland.— OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση. Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF September 24, 2025

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk— Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025 Nordjyllands Politi modtog klokken 21:44 en anmeldelse om flere uidentificerede droner i luftrummet over Aalborg Lufthavn. Politiet er talstærkt tilstede i området og følger situationen tæt. #politidk https://t.co/bl7OdJ3AOp ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 24, 2025 🚨BREAKING: Royal Danish Air Force helicopters are currently airborne over North Jutland, carrying elite soldiers tasked with monitoring and potentially neutralizing unidentified drones flying over Aalborg Airport in Northern Denmark.



Footage shows drones over Aalborg airport. pic.twitter.com/pToorYvTwI— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Δευτέρας τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα δύο μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, εξαιτίας της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους.

Σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Τρίτης, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET) χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα».