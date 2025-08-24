Δανία: Χιλιάδες στους δρόμους της Κοπεγχάγης για την Παλαιστίνη

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, συμμετείχαν σήμερα στην Κοπεγχάγη σε μια διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και καλώντας τη Δανία να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Στην πορεία αυτή συμμετείχαν οργανώσεις όπως η Oxfam, η Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και συλλογικότητες καλλιτεχνών καθώς και ακτιβιστές όπως η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η αστυνομία δεν έκανε κάποια εκτίμηση για τη συμμετοχή. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι ανέμεναν 20.000 ανθρώπους.

Οι συγκεντρωμένοι έξω από το κοινοβούλιο, πολλοί εκ των οποίων κατέβηκαν στους δρόμους με τις οικογένειές τους, φώναζαν συνθήματα όμως «Σταματήστε τις πωλήσεις όπλων», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η Δανία λέει όχι στη γενοκτονία».

Η Δανία, που κατά παράδοση στηρίζει το Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί την προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, για να εντείνει τις πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν διαβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στο εγγύς μέλλον, όπως επιθυμούν οι διαδηλωτές.

Ο Μάρκους Κρίστιανσεν, 24 ετών, ελπίζει ότι η διαδήλωση «θα ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση ώστε να πάρει τις ίδιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε 62.622 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.