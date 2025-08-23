Δανία: Αφαίρεσαν νεογέννητο από 18χρονη μητέρα, λόγω παιδικών τραυμάτων

Σοκαριστικό περιστατικό στη Δανία, όπου οι αρχές πήραν το νεογέννητο ενός 18χρονου κοριτσιού από τη Γροιλανδία, Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, κρίνοντας την ακατάλληλη ως μητέρα λόγω τραυμάτων που υπέστη από κακοποίηση ως παιδί από τον θετό της πατέρα. Παρά τη γέννηση της κόρης της, Αβιάγια – Λούνα, στις 11 Αυγούστου, το μωρό μεταφέρθηκε άμεσα σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ η μητέρα έχει δικαίωμα περιορισμένων επισκέψεων υπό επίβλεψη.

Η απόφαση βασίστηκε σε τεστ «γονικής ικανότητας» (FKU), παρά την απαγόρευση χρήσης τους σε άτομα γροιλανδικής καταγωγής που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στη Γροιλανδία. Η δανή υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμο Χόιε – Τάαστροπ, ενώ η έφεση της Μπρούνλουντ θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ο θετός πατέρας της 18χρονης, γνωστός ως «Μάγειρας», είχε καταδικαστεί για κακοποίηση το 2022 και βρίσκεται στη φυλακή, ενώ ο ψυχολόγος που αξιολόγησε την Ιβάνα υποστήριξε ότι η μητέρα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το παιδί λόγω του μετατραυματικού στρες που προέκυψε από την κακοποίηση που υπέστη. Παρά την καταγωγή της, ο δήμος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάγεται πλήρως στον νόμο για τους Γροιλανδούς, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.