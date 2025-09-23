Δανή πρωθυπουργός: “Η εισβολή drones ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει στις υποδομές μας”

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν εξάλου σήμερα οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η δανική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι drones θεάθηκαν και στο αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί για αρκετές ώρες η λειτουργία του.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρέμεινε κλειστό για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εντοπίστηκαν να πετούν στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες μετά από δύο θεάσεις, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, οδηγώντας σε τετράωρο κλείσιμο, κρύβεται «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Τα drones προήλθαν από διάφορες κατευθύνσεις και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ανέφερε η αστυνομία.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να καθορίσει τι είδους drones είναι αυτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους από την πλευρά του ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γιάκομπ Χάνσεν. «Τα drones έχουν εξαφανιστεί και δεν έχουμε καταρρίψει κανένα από αυτά», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν είπε ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών. «Η αστυνομία της Κοπεγχάγης έχει λάβει πληροφορίες από την αστυνομία της Νορβηγίας ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά με drones που έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Νορβηγίας», δήλωσε ακόμα.

Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.

«Στο στάδιο αυτό, δεν γνωρίζουμε» αν τα αεροσκάφη αυτά μπορεί να είναι ρωσικής προέλευσης, διευκρίνισε ερωτηθείς σχετικά.