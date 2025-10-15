CNN – Τραμπ: «Το Ισραήλ θα επιστρέψει στη Γάζα μόλις το πω» – Προειδοποίηση προς τη Χαμάς για την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την επανέναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία για την εκεχειρία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε σύντομη τηλεφωνική παρέμβαση στο CNN την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός. Όπως είπε, οι ισραηλινές δυνάμεις «θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους της Γάζας “μόλις το πω”».

«Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς – θα τακτοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι τα προβλήματα στην τάξη και τον έλεγχο θα επιλυθούν γρήγορα.

Ανταλλαγές ομήρων και αμφιβολίες για τη συμμόρφωση της Χαμάς

Οι δηλώσεις του Τραμπ γίνονται σε μια ευαίσθητη φάση: το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν έχει παραδώσει όλους τους ομήρους —ζωντανούς και νεκρούς— όπως προβλέπεται στη συμφωνία για την εκεχειρία. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προωθεί ο Τραμπ (το λεγόμενο 20σημειών ειρηνευτικό σχέδιο), «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι —ζωντανοί και νεκροί— θα πρέπει να επιστραφούν». Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι 20 ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, ωστόσο έχουν παραδοθεί μόνο οι σοροί τεσσάρων ατόμων —μία από τις οποίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο. Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι αναμένεται να επιστραφούν επιπλέον σοροί μέσα στην ημέρα.

Ο Τραμπ υπογράμμισε την αξία της απελευθέρωσης των ζωντανών ομήρων: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 ομήρων ήταν καθοριστική».

Βία εντός της Γάζας και σχέδια για το μέλλον της περιοχής

Μετά την ανταλλαγή ομήρων, εκδηλώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας —υπήρξαν ακόμη αναφορές για φερόμενες δημόσιες εκτελέσεις— γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω αναταραχές. Ο Τραμπ έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «εμείς θα την αφοπλίσουμε».

Στο πλαίσιο του σχεδίου του, ο Τραμπ προβλέπει έναν μετασχηματισμό της Γάζας: αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής και κατάργηση του ρόλου της Χαμάς στη διοίκησή της, υπό διεθνή εποπτεία. Το σχέδιό του προβλέπει επίσης μοίρασμα αμνηστίας σε μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και παραδίδουν τα όπλα, καθώς και ασφαλή διέλευση σε όσους επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Γάζα.

Στελέχωση, έρευνες και «συμμορίες»

Απαντώντας σε ερωτήσεις του CNN για τη δυνατότητα η Χαμάς να διαπράττει εκτελέσεις αμάχων, ο Τραμπ απέφυγε οριστικές καταδίκες και είπε: «Το ερευνούμε. Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και κάτι παραπάνω». Επίσης επισήμανε ότι αυτή την περίοδο η Χαμάς «εκκαθαρίζει συμμορίες, βίαιες ομάδες».

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα «Τι συμβαίνει αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί;», ο πρόεδρος απάντησε ευθέως: «Το σκέφτομαι. Το Ισραήλ θα επιστρέψει στους δρόμους μόλις το πω. Αν μπορούσε να τους χτυπήσει, θα το έκανε». Πρόσθεσε δε ότι είχε «επιβάλει συγκράτηση» λέγοντας «I had to hold them back», αναφερόμενος στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Διεθνής στήριξη και ευρύτερες πρωτοβουλίες

Παρά τις έντονες ρητορικές τοποθετήσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική μίας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας, επισημαίνοντας πως δεκάδες χώρες έχουν εκφράσει υποστήριξη στη συμφωνία. «Πενήντα εννέα χώρες συμμετέχουν σε αυτό», είπε, και χαρακτήρισε τη συγκέντρωση υποστηρικτών ως πρωτοφανή. Επίσης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συμμετέχουσες χώρες θα ενταχθούν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι επιδιώκει να προωθήσει συνολικότερα ζητήματα ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και προανήγγειλε τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Tελευταία σχόλια και επιφυλάξεις

Η συνομιλία περιελάμβανε επίσης αιχμές κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και αναφορές στην πιθανότητα προσωπικής συνέντευξης με το CNN —κάτι που, όπως είπε, θα σκεφθεί.