Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για την παραλαβή των σορών δύο ακόμη ομήρων – Το μήνυμα της Χαμάς

Σε εξέλιξη είναι στη Γάζα η διαδικασία παράδοσης δυο ακόμη σορών ομήρων της Χαμάς το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για το σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραλάβει τα λείψανα πολλών ομήρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς λέει ότι επέστρεψε όλες τις σορούς ομήρων που μπόρεσε να φτάσει

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχει επιστρέψει όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων «στους οποίους μπόρεσε να φτάσει».

Η τρομοκρατική ομάδα προσθέτει ότι «ό,τι απομένει από τα πτώματα των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν) απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή του και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος».

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τις σορούς δύο ακόμη ομήρων απόψε. Μετά την επιστροφή τους, οι σοροί 19 άλλων ομήρων θα παραμείνουν στη Γάζα.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τις σορούς όλων των ομήρων, λόγω του επιπέδου καταστροφής σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται να συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σορών και μια αιγυπτιακή ομάδα επιχειρεί ήδη στη Λωρίδα για τον εντοπισμό και την απαγωγή των νεκρών ομήρων.