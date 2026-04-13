CNN: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια ακόμη πιθανή συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους

Οι αξιωματούχοι του Ντόναλντ Τραμπ συζητούν εσωτερικά τις λεπτομέρειες μιας πιθανής δεύτερης, προσωπικής συνάντησης με Ιρανούς αξιωματούχους πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης την επόμενη εβδομάδα, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, αν και δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες σε περίπτωση που οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν και τους μεσολαβητές στην περιοχή προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η πηγή, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις ως προκαταρκτικές.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε γρήγορα μέτρα σε περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η πηγή.

Η μαραθώνια συνάντηση του Σαββάτου στην Ισλαμαμπάντ ήταν το αποκορύφωμα εβδομάδων διαπραγματεύσεων με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους και ενδιάμεσους, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, αλλά και της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Ομάν, μεταξύ άλλων.

Μια περιφερειακή πηγή δήλωσε στο CNN ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων και η Τουρκία εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Αρκετές τοποθεσίες για τις διαπραγματεύσεις του Σαββάτου είχαν προταθεί πριν όλα τα μέρη συμφωνήσουν για την Ισλαμαμπάντ, συμπεριλαμβανομένων της Γενεύης, της Βιέννης και της Κωνσταντινούπολης. Η Γενεύη και η Ισλαμαμπάντ βρίσκονται και πάλι στο τραπέζι ως πιθανές επιλογές για έναν ακόμη γύρο, ανέφερε η πηγή που γνωρίζει.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξακολουθούν να ελπίζουν ότι είναι εφικτή μια διπλωματική αποκλιμάκωση, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ανάλογα με τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν την προθεσμία για την κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψουν περισσότερο χρόνο, ανέφεραν.