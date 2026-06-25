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Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Βίντεο που κόβουν την ανάσα από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Οι δύο δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμών έγιναν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Βίντεο που κόβουν την ανάσα από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν καταρρεύσεις πολλών κτιρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας.

Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής.

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Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.

Η Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας.

Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφτηκαν περίπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι.

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