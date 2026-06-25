Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Βίντεο που κόβουν την ανάσα από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν καταρρεύσεις πολλών κτιρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας.

Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής.

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The moment a 7.1-magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela, causing swimming pool water to flow down from a high-rise building. pic.twitter.com/86yLolDeTX— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.

Η Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

💔 BREAKING UPDATE: The devastation in Venezuela is almost unimaginable.



Two powerful earthquakes struck just minutes apart, leaving buildings collapsed, families trapped beneath the rubble, and desperate loved ones searching for survivors.



The U.S. Geological Survey has warned… pic.twitter.com/wATeY4hNtq ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 25, 2026

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας.

Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead.



Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 25, 2026

Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφτηκαν περίπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

DIOS MIO!!!! pero fue el señor terremoto!!! pic.twitter.com/K8mqXHj5OT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 24, 2026

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

“Res Dol de Oro 5 en la llanada donde está mi apartamento así está en estos momentos Dios mete tu mano creo fielmente en ti y mi llamado a la humanidad conciencia, cuiden a los demás a los que quedaron desamparados cuídenlo, protéjanlos y protejan todas esas viviendas que… pic.twitter.com/N0ggI26G9M ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 24, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm— Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι.