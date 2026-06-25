Τραμπ για πώληση F-35 και κινητήρων στην Τουρκία: “Ίσως κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει πολύ”

Για την παροχή αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο αναφέροντας ότι πιθανώς θα την κάνει “πολύ χαρούμενη“.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ταγίπ Ερντογάν και τον ρόλο της Άγκυρας στη Συμμαχία.

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Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν μεταβαίνει στην Τουρκία «με κάποιο δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο- σε μια ερώτηση που συνδέθηκε ευθέως με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «νομίζω πως ναι».

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» δήλωσε.

«Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να θεωρείται κάπως αμφιλεγόμενος, αλλά κι εγώ είμαι. Τον γνωρίζω προσωπικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης», ανέφερε. «Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό. Έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, περίπου 3.000 τουρκικές εταιρείες συμμετέχουν σε αμυντικά και βιομηχανικά προγράμματα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με αμερικανικές εταιρείες.

Βανς: “Εξετάζουμε αν πληρούνται οι όροι του αμερικανικού νόμου”

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαδικασία επανεξέτασης του πλαισίου υπό το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία.

«Ο Πιτ και ολόκληρη η ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό.

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Περνάμε από όλα τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και επιβεβαιώνουμε ότι οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο και τη διασφάλιση ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τα F-35. Θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία».

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Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχονται την ίδια ημέρα που το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο.

Κατά το πρακτορείο, η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσέγγισης Ουάσιγκτον και Άγκυρας στον αμυντικό τομέα και ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων για το μέλλον της αμερικανοτουρκικής αμυντικής συνεργασίας.