Βενεζουέλα: Χάος και συντρίμμια μετά τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 32 νεκροί, φόβοι ακόμα και για 100.000 θύματα (βίντεο)

Εικόνες αποκάλυψης έρχονται από τη Βενεζουέλα μετά τους δύο πανίσχυρους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που έγιναν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Οι «δίδυμοι» σεισμοί προκάλεσαν κατάρρευση κτιρίων και πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές, και πανικό στον πληθυσμό, με τον αριθμό των νεκρών να είναι έως στιγμής άγνωστος και τις εκτιμήσεις να είναι εφιαλτικές.

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Σε έναν πρώτο απολογισμό η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέφερε πως έχουν ήδη καταγραφεί 32 θάνατοι και πάνω από 700 τραυματίες, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που ισοπεδώθηκαν.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η Ροντρίγκες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Το USGS (Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ), από την πλευρά του, αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να κυμανθούν μεταξύ 1.000 και 10.000 ακόμη και έως 100.000, ενώ σημείωσε πως οι εκτιμώμενες οικονομικές ζημιές ισοδυναμούν με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira 💔



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

– Hora: 18:04 (hora local)

– Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

Επίσης, η Ροντρίγκεζ μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τον επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ με διάγγελμα που απηύηθυνε προς το έθνος κήρυξε επίσημα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διόρισε έναν στρατηγό για την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Η Λα Γκουάιρα, μια παράκτια πολιτεία στη βόρεια Βενεζουέλα, έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ. Τα περισσότερα κτίρια στην περιοχή είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του ’60 ή του ’50 ή και παλαιότερα.

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Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026

Έως και 15 κτίρια στην πολιτεία φέρονται να έχουν καταρρεύσει λόγω των σεισμών, δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

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Η πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης πως έκλεισε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο.

🇻🇪It is heartbreaking to see the damage coming in from La Guaira.



Hotel Eduard has been completely destroyed following those massive earthquakes.



Such a tough scene to watch.



Writer: Daniyal pic.twitter.com/PQBnETBJa6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 25, 2026

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών — ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξαιτίας των μεγάλων σεισμών

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

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Τραμπ: «Καταστροφικός αριθμός νεκρών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα «άφησαν πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία για θύματα.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν αφήσει πίσω τους έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές».

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Ήταν φρικτό»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

🇻🇪🚨l URGENTE: Una cámara de seguridad en La Pastora en Caracas; muestra el momento exacto de el devastador terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/iLTSgWUWfh— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Επίσης, αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».