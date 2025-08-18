CNN για Ζελένσκι: Η “δύσκολη” συνάντηση με Τραμπ στον Λευκό Οίκο και το πικρό χάπι που θα πρέπει να καταπιεί

Σε εκτενή ανάλυση των δεδομένων πριν την συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε το CNN.

Όπως αναφέρει, το Αμερικανικό μέσο οι παράμετροι της ειρηνευτικής πρότασης δεν είναι υπέρ του Κιέβου, ενώ πλέον έχουν τελειώσει οι αυταπάτες για τον Ζελένσκι σχετικά με εδάφη που θεωρούνταν Ουκρανικά πριν τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του έχει ειπωθεί με σαφήνεια από τον Τραμπ ότι θα πρέπει να αποδεχθεί πως τα εδάφη που έχουν χαθεί, έχουν σε μεγάλο βαθμό χαθεί για το απώτερο μέλλον», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ίνγκλις, διευθυντής του Τμήματος Κεντροευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Παράλληλα, μιλώντας στο CNN ο Ίνγκλις τόνισε ότι “κάθε αυταπάτη για την ανάκτηση της Κριμαίας και μεγάλου μέρους του Ντονμπάς έχει πλέον τελειώσει”.

“Πίσω από τις κλειστές πόρτες, υπάρχει ξεκάθαρη κατανόηση ότι αυτό είναι το πικρό χάπι που ο Ζελένσκι θα πρέπει να καταπιεί. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο μέλλον και να τις κάνουμε ισχυρές”.

Παράλληλα, μαζί με τον Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών συμπεριλαμβανομένων των Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς καθώς και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με σκοπό την στήριξη του Ουκρανού προέδρου και την δημιουργία κοινής γραμμής απέναντι στην Ρωσία.

«Το γεγονός και μόνο ότι βρίσκονται όλοι εκεί μαζί και προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή πορεία είναι κρίσιμο», δήλωσε ο Ίνγκλις, επισημαίνοντας όμως ότι το επίκεντρο των πολυμερών συνομιλιών θα είναι πιθανότατα η δημιουργία μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς επίσημη ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

«Όσο παρέχουν στρατεύματα και υποσχέσεις ότι θα βοηθήσουν την Ουκρανία, και όσο οι ΗΠΑ παρέχουν προμήθειες, πληροφορίες, logistics, ειδικά αν υπάρξει κάποιο είδος συμφωνίας ή συνθήκης που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια και να ανανεώνεται επ’ αόριστον, αυτό θα ήταν πολύ κοντά στην “προστασία τύπου ΝΑΤΟ” και θα έδινε στην Ουκρανία αυτό που δεν είχε μέχρι σήμερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζελένσκι: “Ευγνώμων στον Τραμπ, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει γρήγορα”

Λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι μέσω X εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τόνισε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Έχω ήδη φτάσει στην Ουάσινγκτον, αύριο (σ.σ σήμερα) θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αύριο (σ.σ σήμερα) θα μιλήσουμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον @POTUS για την πρόσκληση. Όλοι μοιραζόμαστε την έντονη επιθυμία να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος. Και η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολικής Ουκρανίας – μέρος του Ντονμπάς – και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν δόθηκαν στην Ουκρανία οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, οι στρατιώτες μας σημειώνουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μήνυμα Τραμπ πριν τη συνάντηση: “Ξεχάστε Κριμαία, ΝΑΤΟ”

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χθες Κυριακή ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.