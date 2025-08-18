Πρώτη ανάρτηση Ζελένσκι από την Ουάσινγκτον: “Ευγνώμων στον Τραμπ, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει γρήγορα”

Στην Ουάσινγκτον έφτασε σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας 18/8 (ώρα Ελλάδος) ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου θα βρεθούν και άλλοι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες.

Λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι μέσω X εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τόνισε πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Έχω ήδη φτάσει στην Ουάσινγκτον, αύριο (σ.σ σήμερα) θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αύριο (σ.σ σήμερα) θα μιλήσουμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον @POTUS για την πρόσκληση. Όλοι μοιραζόμαστε την έντονη επιθυμία να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος. Και η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολικής Ουκρανίας – μέρος του Ντονμπάς – και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν δόθηκαν στην Ουκρανία οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν.

Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους.

Τώρα, οι στρατιώτες μας σημειώνουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!».

Ξεκάθαρο μήνυμα Τραμπ πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.