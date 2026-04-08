Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Χεζμπολαχ: Υπόσχεται πως θα ανταποδώσει το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

Χεζμπολαχ: Υπόσχεται πως θα ανταποδώσει το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα εξαιτίας βομβαρδισμού, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χεζμπολάχ τόνισε πως διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου – το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 1.165 άλλων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε η ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ