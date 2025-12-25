Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής 27 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Νεκρός μέσα στο δωμάτιο του στο Τρεντίνο βρέθηκε ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, την περίοδο της προετοιμασίας του για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της χώρας του για διάκριση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα. Ωστόσο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε του Τρεντίνο, ενώ βρισκόταν σε προπονητικό καμπ.

Το 2022 ο Μπάκεν είχε διαγνωσθεί με μυοκαρδίτιδα, με αποτέλεσμα για ένα χρονικό διάστημα να μείνει μακριά από τους αγώνες. Ωστόσο είχε επιστρέψει στη δράση, με στόχο να βρεθεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σχεδόν τα κατάφερε, όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

❄️ #Biathlon | 🕊️ Le monde du biathlon est en deuil : Sivert Guttorm Bakken (27 ans) est décédé.



⚫ Le Norvégien a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel en Italie, quelques jours après l’étape de Coupe du monde au Grand-Bornand à laquelle il avait participé. pic.twitter.com/LHmteqpdH3— francetvsport (@francetvsport) December 23, 2025

Ο Νορβηγός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας. Είχε και τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Νορβηγίας στο δίαθλο.