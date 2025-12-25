Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής 27 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Το 2022ο αθλητής είχε διαγνωσθεί με μυοκαρδίτιδα

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής 27 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο
Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός μέσα στο δωμάτιο του στο Τρεντίνο βρέθηκε ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, την περίοδο της προετοιμασίας του για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της χώρας του για διάκριση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα. Ωστόσο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε του Τρεντίνο, ενώ βρισκόταν σε προπονητικό καμπ.

Το 2022 ο Μπάκεν είχε διαγνωσθεί με μυοκαρδίτιδα, με αποτέλεσμα για ένα χρονικό διάστημα να μείνει μακριά από τους αγώνες. Ωστόσο είχε επιστρέψει στη δράση, με στόχο να βρεθεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σχεδόν τα κατάφερε, όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Ο Νορβηγός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας. Είχε και τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Νορβηγίας στο δίαθλο.

